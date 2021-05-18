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11:31   18 Мая 2021
Общество

Нарышкин сообщил о готовящихся ЕС провокациях против России из-за вакцинации

Нарышкин сообщил о готовящихся ЕС провокациях против России из-за вакцинации

Евросоюз готовит новые провокации против России, связанные с вакцинацией от коронавируса. Об этом сообщил глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, руководство ЕС планирует очередную клеветническую кампанию в отношении России в попытке обвинить в разжигании антипрививочной кампании за границей.

Нарышкин добавил, что Москва ведет диалог с регуляторами Евросоюза и правительствами стран-участниц с целью содействия скорейшей массовой вакцинации европейских граждан.

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#ес #нарышкин #вакцинация

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