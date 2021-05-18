11:31 18 Мая 2021Общество
Нарышкин сообщил о готовящихся ЕС провокациях против России из-за вакцинации
Евросоюз готовит новые провокации против России, связанные с вакцинацией от коронавируса. Об этом сообщил глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Евросоюз готовит новые провокации против России, связанные с вакцинацией от коронавируса. Об этом сообщил глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
По его словам, руководство ЕС планирует очередную клеветническую кампанию в отношении России в попытке обвинить в разжигании антипрививочной кампании за границей.
Нарышкин добавил, что Москва ведет диалог с регуляторами Евросоюза и правительствами стран-участниц с целью содействия скорейшей массовой вакцинации европейских граждан.