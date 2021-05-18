11:29 18 Мая 2021Политика
Замглавы МИД РФ: нет даже примерных сроков возвращения посла Антонова в США
Примерные сроки возвращения посла России в США Анатолия Антонова пока неизвестны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Примерные сроки возвращения посла России в США Анатолия Антонова пока неизвестны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Замминистра иностранных дел не сообщил даже примерную дату возвращения Антонова в Вашингтон. По его словам, посол РФ продолжает контакты в государственных структурах. Рябков отказался прогнозировать примерные сроки возвращения российского дипломата в США в интервью РБК.
Президент России Владимир Путин примет решение по Антонову, когда это будет целесообразно, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.