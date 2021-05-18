Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:29   18 Мая 2021
Политика

Замглавы МИД РФ: нет даже примерных сроков возвращения посла Антонова в США

Замглавы МИД РФ: нет даже примерных сроков возвращения посла Антонова в США

Примерные сроки возвращения посла России в США Анатолия Антонова пока неизвестны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замминистра иностранных дел не сообщил даже примерную дату возвращения Антонова в Вашингтон. По его словам, посол РФ продолжает контакты в государственных структурах. Рябков отказался прогнозировать примерные сроки возвращения российского дипломата в США в интервью РБК.

Президент России Владимир Путин примет решение по Антонову, когда это будет целесообразно, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #мид #рябков #антонов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров