Замглавы МИД РФ: нет даже примерных сроков возвращения посла Антонова в США

Примерные сроки возвращения посла России в США Анатолия Антонова пока неизвестны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Примерные сроки возвращения посла России в США Анатолия Антонова пока неизвестны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замминистра иностранных дел не сообщил даже примерную дату возвращения Антонова в Вашингтон. По его словам, посол РФ продолжает контакты в государственных структурах. Рябков отказался прогнозировать примерные сроки возвращения российского дипломата в США в интервью РБК.

Президент России Владимир Путин примет решение по Антонову, когда это будет целесообразно, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.