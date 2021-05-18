11:27 18 Мая 2021Политика
Рябков допустил расширение списка недружественных стран
Россия может внести в список недружественных стран еще несколько государств, заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.
Россия может внести в список недружественных стран еще несколько государств, заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.
По его словам, российская сторона не хочет, чтобы этот список становился безразмерным. Однако в случае наращивания антироссийской политики еще несколько государств могут оказаться в списке недружественных стран.
Кроме того, дипломат отметил, что Москва готова отказаться от всех ограничительных мер в отношении США. Но это может произойти исключительно на взаимной основе, резюмировал он.