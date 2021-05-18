Рябков допустил расширение списка недружественных стран

Россия может внести в список недружественных стран еще несколько государств, заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.

Россия может внести в список недружественных стран еще несколько государств, заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона не хочет, чтобы этот список становился безразмерным. Однако в случае наращивания антироссийской политики еще несколько государств могут оказаться в списке недружественных стран.

Кроме того, дипломат отметил, что Москва готова отказаться от всех ограничительных мер в отношении США. Но это может произойти исключительно на взаимной основе, резюмировал он.