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11:27   18 Мая 2021
Политика

Рябков допустил расширение списка недружественных стран

Рябков допустил расширение списка недружественных стран

Россия может внести в список недружественных стран еще несколько государств, заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона не хочет, чтобы этот список становился безразмерным. Однако в случае наращивания антироссийской политики еще несколько государств могут оказаться в списке недружественных стран.

Кроме того, дипломат отметил, что Москва готова отказаться от всех ограничительных мер в отношении США. Но это может произойти исключительно на взаимной основе, резюмировал он.

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