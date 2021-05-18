Путин намерен способствовать справедливости в вопросе Приднестровья

Россия продолжит содействовать поиску справедливого решения проблемы в Приднестровье. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Россия продолжит содействовать поиску справедливого решения проблемы в Приднестровье. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер принимает верительные грамоты у послов в Кремле. Принимая документы у посла Молдавии, Путин подтвердил намерение РФ способствовать справедливости в вопросе Приднестровья. По его словам, Россия будет содействовать поиску справедливого решения с соблюдением территориальной целостности молдавской стороны.