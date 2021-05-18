Путин рассказал о предстоящем запуске в оборот четвертой российской вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин рассказал, что четвертый препарат от коронавируса, разработанный российскими специалистами, скоро поступит в оборот.

Президент России Владимир Путин рассказал, что четвертый препарат от коронавируса, разработанный российскими специалистами, скоро поступит в оборот.

Владимир Путин заявил, что скоро в России в оборот будет выпущена еще одна вакцина против коронавирусной инфекции. Это будет уже четвертый препарат, который разработали российские ученые, отметил президент. Также в стране набирает темпы вакцинация, подчеркнул Путин.

Речь идет о вакцине "Спутник Лайт", который является однокомпонентным аналогом препарата "Спутник V", где пациент должен повторно пройти процедуру прививания через несколько недель. Для вакцинации новым препаратом необходима лишь одна прививка. Специалисты сообщают, что иммунитет после нее начнет формироваться через неделю.