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11:15   18 Мая 2021
Политика

Путин призвал Израиль и Палестину к прекращению насилия

Путин призвал Израиль и Палестину к прекращению насилия

Конфликт между Палестиной и Израилем должен быть прекращен. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заметил, что палестино-израильский конфликт при бесконтрольной эскалации будет представлять непосредственную угрозу для России. Ближневосточный регион является смежным с территориями РФ, ранее обратил внимание Путин.

Ситуация между Израилем и сектором Газа обострилась 10 мая, уличные столкновения впоследствии переросли в вооруженный конфликт. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС наносит ракетные удары, в ответ ЦАХАЛ применяет авиацию и артиллерию.

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#путин #палестина #израиль

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