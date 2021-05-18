Путин призвал Израиль и Палестину к прекращению насилия

Конфликт между Палестиной и Израилем должен быть прекращен. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин.

Конфликт между Палестиной и Израилем должен быть прекращен. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заметил, что палестино-израильский конфликт при бесконтрольной эскалации будет представлять непосредственную угрозу для России. Ближневосточный регион является смежным с территориями РФ, ранее обратил внимание Путин.

Ситуация между Израилем и сектором Газа обострилась 10 мая, уличные столкновения впоследствии переросли в вооруженный конфликт. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС наносит ракетные удары, в ответ ЦАХАЛ применяет авиацию и артиллерию.