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11:13   18 Мая 2021
Политика

Путин обозначил позицию России по отношению к другим государствам

Путин обозначил позицию России по отношению к другим государствам

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта для взаимовыгодного партнерства с другими странами.

По словам главы государства, Россия готова сотрудничать с другими государствами. Это партнерство должно основываться на принципах равноправия и невмешательства.

Президент отметил, что ситуация в мире остается напряженной и продолжает лишь ухудшаться. Речь идет не только о пандемии коронавируса, но и о "терроризме, деградации системы контроля над вооружениями" и других проблемах.

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#путин #партнерство #коронавирус

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