Путин обозначил позицию России по отношению к другим государствам

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта для взаимовыгодного партнерства с другими странами.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта для взаимовыгодного партнерства с другими странами.

По словам главы государства, Россия готова сотрудничать с другими государствами. Это партнерство должно основываться на принципах равноправия и невмешательства.

Президент отметил, что ситуация в мире остается напряженной и продолжает лишь ухудшаться. Речь идет не только о пандемии коронавируса, но и о "терроризме, деградации системы контроля над вооружениями" и других проблемах.