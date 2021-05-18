Знаменитая Арка Дарвина обрушилась в Эквадоре

Популярная у дайверов скала Арка Дарвина на Галапагосских островах обрушилась, сообщает министерство окружающей среды Эквадора.

Популярная у дайверов скала Арка Дарвина на Галапагосских островах обрушилась, сообщает министерство окружающей среды Эквадора.

В ведомстве объяснили обрушение естественной эрозией. Арка располагалась примерно в километре от необитаемого острова Кулпеппер. Он входит в состав архипелага из 234 островов и отдельных скал. На четырех островах проживает всего около 30 тыс. человек.

Галапагосские острова принадлежат Эквадору и находятся менее чем в 1 тыс. км от материковой части страны. Флору и фауну острова исследовал знаменитый английский ученый Чарльз Дарвин в XIX веке. В его честь названа разрушившаяся каменная арка.