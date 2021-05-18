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11:10   18 Мая 2021
Политика

Путин заявил, что введение односторонних санкций недопустимо

Путин заявил, что введение односторонних санкций недопустимо

Введение односторонних санкций является недопустимым, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства сообщил об этом на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Сегодня Путин принимает верительные грамоты у 23 послов, в том числе Польши, Нидерландов, Боливии и Швейцарии. С помощью этого документа фактически осуществляется аккредитация дипломатического представителя в России.

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#россия #путин #санкции

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