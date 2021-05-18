11:10 18 Мая 2021Политика
Путин заявил, что введение односторонних санкций недопустимо
Введение односторонних санкций является недопустимым, заявил президент России Владимир Путин.
Введение односторонних санкций является недопустимым, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства сообщил об этом на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Сегодня Путин принимает верительные грамоты у 23 послов, в том числе Польши, Нидерландов, Боливии и Швейцарии. С помощью этого документа фактически осуществляется аккредитация дипломатического представителя в России.