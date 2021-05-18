Экономист оценил успехи Роспотребнадзора в борьбе с коронавирусом

По мнению экономиста Михаила Беляева, ведомство вводило ограничения точечно, а не тотально.

Избрав оптимальный путь борьбы с коронавирусом, Роспотребнадзор не только не допустил широкого распространения инфекции в России, но и поддержал активность деловой среды, насколько это было возможно. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала коронавирус не самым страшным вариантом из эпидемиологических рисков, которые могли возникнуть. Она добавила, что перед ведомством сейчас стоит основная задача — пандемия без локдауна.

«Мы говорим о том, что задача, которая стоит перед нами — это эпидемия и пандемия, но без локдауна», — сказала руководитель Роспотребнадзора.

Кандидат экономических наук обратил внимание, что необходимые меры для борьбы с пандемией напрямую зависят от текущей ситуации в той или иной стране. Так, в Китае и некоторых государствах Европы пошли по жесткому пути.

«Все зависит и от плотности населения, от их склонности к перемещениям, от склонности контактировать друг с другом. Если мы видим, что в России ситуация с распространением коронавируса была не такой пагубной, стремительной и наносящей большой ущерб, как в других странах, значит, эта тактика и стратегия действия были правильные», — не сомневается Беляев.

Эксперт напомнил, что Россия вводила жесткие ограничения точечно: в общественном транспорте, в местах большого скопления людей (театры, музеи, рестораны).

«В полном смысле слова локдауна в стране не было, но достаточно серьезные, непривычные для нас карантинные меры были введены и введены там, где это было необходимо. Это не было тотально, и это как раз в плюс нашим органам. Потому что они подошли к этому не огульно, не таким ударом по площадям, а гибко», — объяснил Беляев.

Экономист добавил, что Россия по сравнению с другими странами справляется с коронавирусом эффективнее, а значит, шаги Роспотребнадзора и Минздрава РФ были своевременными.

«Надо же было, с одной стороны, пройти по узкому коридору и не допустить распространения этого вируса, с другой — постараться поддержать активность и населения, и деловой среды, насколько это было возможно. Я считаю, что мы прошли по оптимальному пути», — подытожил собеседник агентства.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявил, что ситуация с COVID-19 по России стабильная, однако остается напряженной в городах с высокой плотностью населения.

«Сегодня напряженная ситуация в городах с высокой плотностью населения. В целом по стране ситуация остается стабильной», — отметил глава ведомства.

В апреле Министерство экономического развития сообщило, что в 2021 году реальный ВВП увеличится на 2,9% (после падения на 3% в 2020 году). При этом к 2022 году показатель ускорится до 3,2% Реальные доходы граждан вырастут на 3%.