Депутат Рады назвал неадекватностью желание Украины, Грузии и Молдавии вступить в НАТО

Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин выступил с критикой "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдавии.

Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин выступил с критикой "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдавии.

Нардеп от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" высмеял желание Киева, Кишинева и Тбилиси вступить в НАТО и Евросоюз.

"Руководители Грузии с ее проблемными территориями Осетии и Абхазии, Молдовы со своим Приднестровьем и Украины с Донбассом и Крымом умоляют западных начальников о членстве в ЕС и НАТО. Унижение. Стыд. Неадекватность", — написал политик в Facebook.

Ранее эксперты заявили, что тройной союз формировался давно: Украина, Грузия и Молдавия активно заявляют о своем стремлении в ЕС, а также демонстрируют прозападный курс. Но аналитики уверены, что шансов на то, что создание "трио" поможет ускорить вступление Киева, Тбилиси и Кишинева в ЕС, почти нет.