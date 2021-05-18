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11:07   18 Мая 2021
Политика

Депутат Рады назвал неадекватностью желание Украины, Грузии и Молдавии вступить в НАТО

Депутат Рады назвал неадекватностью желание Украины, Грузии и Молдавии вступить в НАТО

Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин выступил с критикой "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдавии.

Нардеп от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" высмеял желание Киева, Кишинева и Тбилиси вступить в НАТО и Евросоюз.

"Руководители Грузии с ее проблемными территориями Осетии и Абхазии, Молдовы со своим Приднестровьем и Украины с Донбассом и Крымом умоляют западных начальников о членстве в ЕС и НАТО. Унижение. Стыд. Неадекватность", — написал политик в Facebook.

Ранее эксперты заявили, что тройной союз формировался давно: Украина, Грузия и Молдавия активно заявляют о своем стремлении в ЕС, а также демонстрируют прозападный курс. Но аналитики уверены, что шансов на то, что создание "трио" поможет ускорить вступление Киева, Тбилиси и Кишинева в ЕС, почти нет.

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#украина #верховная рада #кузьмин

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