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11:03   18 Мая 2021
Политика

Трамп впервые выступит перед однопартийцами с момента ухода из Белого дома

Трамп впервые выступит перед однопартийцами с момента ухода из Белого дома

Бывший президент США Дональд Трамп намерен выступить на съезде Республиканской партии 5 июня.

Мероприятие пройдет в Северной Каролине. Отмечается, что саммит состоится за закрытыми дверьми, в нем примет участие ограниченный круг лиц.

"Для нас будет честью принять президента Трампа на нашем съезде в тот момент, когда Республиканская партия начинает кампанию по возвращению конгресса на промежуточных выборах в 2022 году", — заявил региональный председатель партии Майкл Уотли.

Ранее Трамп отреагировал на решение надзорного совета Facebook по сохранению блокировки его аккаунта в социальной сети. По словам бывшего американского лидера, такие действия медиагигантов являются позором для США.

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#сша #трамп #республиканцы

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