Мишустин назначил нового главу Росжелдора
Глава кабмина Михаил Мишустин назначил на должность руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Игоря Коваля. Премьер-министр уже подписал соответствующее распоряжение.
«С 2007 по 2009 год трудился в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, в том числе в должности начальника отдела работы с резидентами. Затем перешел в Минэкономразвития, где прошел путь от начальника отдела привлечения и сопровождения инвестиций до директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства», — уточняется на сайте правительства.
Предшественником нового руководителя Росжелдора с января 2021 года был временно исполняющий обязанности Александр Иванов. Занимающий ранее должность главы Владимир Токарев был назначен замминистра транспорта.
Ранее Мишустин назначил нового главу Росмолодежи.