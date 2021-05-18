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11:44   18 Мая 2021
Россия

Мишустин назначил нового главу Росжелдора

Мишустин назначил нового главу Росжелдора

Глава кабмина Михаил Мишустин назначил на должность руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Игоря Коваля. Премьер-министр уже подписал соответствующее распоряжение.

«С 2007 по 2009 год трудился в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, в том числе в должности начальника отдела работы с резидентами. Затем перешел в Минэкономразвития, где прошел путь от начальника отдела привлечения и сопровождения инвестиций до директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства», — уточняется на сайте правительства.  

Предшественником нового руководителя Росжелдора с января 2021 года был временно исполняющий обязанности Александр Иванов. Занимающий ранее должность главы Владимир Токарев был назначен замминистра транспорта.

Ранее Мишустин назначил нового главу Росмолодежи.

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