«Готовы на все»: Манукян объяснил, на что «Новую газету» толкает пустой кошелек

Блогер увидел в недавней провокации журналистов «Новой газеты» признаки грядущего банкротства.

После ареста блогера Алексея Навального и провала январских и апрельских протестов оппозиционные настроения среди россиян начали «затухать». Чтобы хоть как-то дестабилизировать обстановку в стране, журналисты прозападных СМИ прибегают к самым «грязным» приемам — подделке документов и чтению чужих переписок.

Одним из последних случаев стала попытка группы лиц с видеокамерами проникнуть по подложным документам на закрытую территорию жилого комплекса «Лахта-плаза», где расположен офис Федерального агентства новостей (ФАН). Как удалось выяснить журналистам ФАН, сотрудник британской BBC Илья Барабанов при участии коллеги из «Новой газеты» Дениса Короткова снимают фильм про закрытие «Фонда борьбы с коррупцией»* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) в России.

О том, какими методами создается «расследование», писало ранее Федеральное агентство новостей. Речь идет не только о подделке документов, но и взломе переписок в мессенджерах, в чем признались Коротков и Барабанов.

Блогер и член Общественной палаты РФ Вадим Манукян в беседе с «Политикой Сегодня» выразил точку зрения, что провокационное «расследование» Дениса Короткова организовано с одной целью: получить от западных покровителей дополнительное финансирование.

«Уже всем хорошо известно, что такие издания [как "Новая газета"] находятся под большим прессингом тех "хозяев", которые у них есть. Этим "хозяевам" нужно отрабатывать оппозиционную повестку и продвигать ее среди россиян. В последнее время всем очевидно, что такая повестка в стране терпит крах, потому что вскрылось все то, что происходит "за кулисами" оппозиционной среды. Этим СМИ приходится как-то держаться на плаву, и ради этого они готовы пойти на все, что угодно», — заявил эксперт.

Манукян предположил, что «Новая газета» в финансовом плане переживает не лучшие времена. После того, как россияне узнали об иностранных связях ФБК*, продвигать прежние тезисы стало труднее. Денис Коротков с коллегами прежде зарекомендовали себя, как создатель громких, но фейковых материалов и «расследований», напомнил общественник, и недавний случай у «Лахта Плаза» на этом фоне выглядит весьма органично.

«Деятельность Короткова чаще всего выливается в какие-то фейковые расследования, которые основаны на полуфактах. Так что в этом случае я не вижу ничего нового. Репутация Короткова говорит сама за себя. Я думаю, что это не последний раз, когда журналисты "Новой газеты" будут пытаться сделать "сенсационный" материал, но одно знаю точно: доверие людей к таким СМИ падает все больше», — подытожил Вадим Манукян.

Член Экспертного совета Института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев ранее обращал внимание, что провокация Короткова и Барабанова может быть связана с грядущими выборами в Государственную думу РФ.

*ФБК - включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.