Бутина расскажет о спасении крымского моряка в пресс-центре "Патриота"

Журналистка Мария Бутина в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" проведет интервью с моряком из Крыма Максимом Боднаром, которого власти Греции незаконно удерживали в тюрьме.

Журналистка Мария Бутина в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" проведет интервью с моряком из Крыма Максимом Боднаром, которого власти Греции незаконно удерживали в тюрьме.

Крымский моряк отбывал наказание в греческой тюрьме с августа 2017 года по декабрь 2020 года. Он считает свое заключение под стражу незаконным, передает Федеральное агентство новостей.

Добиться освобождения Максима Боднара удалось благодаря Бутиной и ее фонду "Своих не бросаем". После чего крымчанин благополучно вернулся на родину.

В пресс-центре Медиагруппы "Патриот" 18 мая, в 12:00, в ходе онлайн-интервью моряк расскажет, почему его задержали, как проходил судебный процесс и что происходит в греческих тюрьмах, в которых он успел побывать.