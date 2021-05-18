Индия обновила максимум по количеству летальных случаев от COVID-19 за сутки

Новый рост по числу скончавшихся от коронавирусной инфекции жителей Индии за 24 часа составил 4329 человек, заявили в местном министерстве здравоохранения.

Новый рост по числу скончавшихся от коронавирусной инфекции жителей Индии за 24 часа составил 4329 человек, заявили в местном министерстве здравоохранения.

Во вторник на территории Индии зарегистрировано 263,5 тысячи инфицированных, уточнили в ведомстве. Лидером по количеству заболевших является индийский штат Карнатака — 38,6 тысячи заболевших.

Всего за время пандемии коронавирусом в Индии COVID-19 заболели свыше 25,2 млн человек. Суточный показатель по количеству смертей составил 4329 пациентов. Как сообщает 360tv.ru, накануне прирост показателей по заболеваемости составил 281,3 тысячи случаев.