Правительство РФ выделит 1,2 млрд рублей на поддержку туристической отрасли

Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Правительство направит 1,2 млрд рублей на субсидирование чартерных туристических перевозок по РФ. Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил распоряжение.

«Средства позволят компенсировать туроператорам 50% затрат на чартерные (нерегулярные) рейсы при условии, что компания выполнит не менее шести по одному направлению. Перечень субсидируемых направлений определит Ростуризм», — поясняется на сайте правительства.

По мнению Мишустина такая мера снизит стоимость туристических услуг для потребителей.

Кроме того, подписано распоряжение о выделении 1 млрд рублей на выплату компенсации туроператорам, которые вывозили россиян из Турции и Танзании, когда эпидемиологическая обстановка в странах ухудшилась из-за новой вспышки коронавирусной инфекции.

Ранее Мишустин сообщил о том, что правительство не планирует закрывать границы РФ.