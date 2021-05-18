Правительство РФ выделит 1,2 млрд рублей на поддержку туристической отрасли
Правительство направит 1,2 млрд рублей на субсидирование чартерных туристических перевозок по РФ. Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил распоряжение.
«Средства позволят компенсировать туроператорам 50% затрат на чартерные (нерегулярные) рейсы при условии, что компания выполнит не менее шести по одному направлению. Перечень субсидируемых направлений определит Ростуризм», — поясняется на сайте правительства.
По мнению Мишустина такая мера снизит стоимость туристических услуг для потребителей.
Кроме того, подписано распоряжение о выделении 1 млрд рублей на выплату компенсации туроператорам, которые вывозили россиян из Турции и Танзании, когда эпидемиологическая обстановка в странах ухудшилась из-за новой вспышки коронавирусной инфекции.
Ранее Мишустин сообщил о том, что правительство не планирует закрывать границы РФ.