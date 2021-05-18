Финнам стыдно обсуждать внешнюю политику Украины, потому что Хельсинки развивает отношения с Россией. Об этом заявил политолог и правозащитник Йохан Бекман.

Финнам стыдно обсуждать внешнюю политику Украины, потому что Хельсинки развивает отношения с Россией. Об этом заявил политолог и правозащитник Йохан Бекман.

В Финляндии вяло реагируют на информацию о возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отметил эксперт. По его словам, финнам просто стыдно обсуждать внешнюю политику Незалежной, которая разрушает отношения.

"Хельсинки развивает стабильные дружеские отношения, основанные на добрососедстве и конструктивном сотрудничестве с Россией", — подчеркнул правозащитник в интервью изданию "Украина.ру".

Политолог добавил, что местные СМИ ничего не пишут об украинской стороне. Хельсинки помогает Киеву, но Украина ведет себя как человек, который постоянно планирует самоубийство, заключил Бекман.

Экс-министр социальной политики Незалежной Андрей Рева предрек досрочные выборы главы государства, пишет сайт 360tv.ru. Зеленский может объявить об этом 24 августа.