В Госдуме опровергли слухи о налоге на домашних животных

Председатель Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов прокомментировал распоряжение президента о введении учета домашних животных.

В России не будут вводить налог для владельцев домашних животных. В этом «Политику Сегодня» заверил председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Так он прокомментировал новость о поручении президента Владимира Путина разработать закон о введении учета домашних животных к 1 декабря.

«Есть готовый законопроект, он подготовлен к внесению, его разработало Министерство сельского хозяйства. Насколько мне известно, осенью они собираются его нам внести, неоднократно с Минсельхозом его обсуждали», – рассказал депутат Госдумы.

По словам Бурматова, в разработанном законопроекте предусматривается двухступенчатая система учета. Сначала хозяину необходимо будет промаркировать питомца любым удобным способом: чипировать, сделать клеймо-татуировку или же просто приобрести ошейник с биркой.

После животному присвоят уникальный 15-значный код, данные о нем и владельце внесут в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС), а также выдадут паспорт.

«Постановка на учет по нашему требованию Минсельхозом была сделана бесплатной процедурой — это внесение в единую базу данных сведений о питомце и его владельце. Я являюсь противником того, чтобы вводить сейчас какие-то штрафы за отсутствие этой регистрации, потому что на мой взгляд она, в первую очередь, должна быть распространена на ответственных владельцев животных», – отметил собеседник «ПС».

По мнению депутата, помимо того, что регистрация будет бесплатной, ее необходимо сделать максимально простой, чтобы избежать очередей и «административных нюансов». Только создав удобные условия постановки животных на учет, России удастся сделать эту процедуру массовой, говорит Бурматов.

Рассматривать новый закон будет уже новый состав Госдумы, который сформируется после сентябрьских выборов.