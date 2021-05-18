Медиагруппа "Патриот" проведет пресс-конференцию о правах должников и коллекторов

ФАН и Медиагруппа "Патриот" 18 мая проведут пресс-конференцию, посвященную взысканию долгов в России. Одним из спикеров мероприятия станет член Адвокатской палаты Юрий Баринов.

ФАН и Медиагруппа "Патриот" 18 мая проведут пресс-конференцию, посвященную взысканию долгов в России. Одним из спикеров мероприятия станет член Адвокатской палаты Юрий Баринов.

В 2020 году коллекторы получили от россиян самую высокую сумму долгов — 582 млрд рублей. Такой показатель был установлен впервые с 2013 года. Рекорд показывает рост задолженности, с которой банки не могут справиться, перекладывая решение вопроса на коллекторов, пишет ФАН.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств считает, что в 2021 году поступит еще большая сумма денег — до 700 млрд рублей долгов. При этом динамика передач будет зависеть и от кредитной активности: сейчас банки и МФО активно наращивают кредитный портфель.

Также Министерство юстиции РФ подготовило проект, посредством которого будет осуществляться тщательный контроль над коллекторами. В планах сделать так, чтобы приставы разбили коллекторские агентства на категории в зависимости от числа жалоб на них.

На конференции рассмотрят ряд вопросов, в том числе эксперты расскажут, получается ли у государства контролировать деятельность коллекторов, а также не злоупотребляют ли должники своими правами.

Прямой эфир пройдет на странице в социальной сети "ВКонтакте". К обсуждениям приглашают присоединиться сотрудников СМИ, вне зависимости от политических предпочтений.