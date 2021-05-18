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10:09   18 Мая 2021
Политика

Берн проигнорировал сообщения о возможности саммита Путина и Байдена

Берн проигнорировал сообщения о возможности саммита Путина и Байдена

Внешнеполитическое ведомство Швейцарии не стало комментировать сообщения о возможной встрече президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным на их территории.

Стоит отметить, что в понедельник издание "Коммерсантъ" опубликовало материал со ссылкой на неназванных источников о встрече глав государств. По словам собеседника агентства, мероприятие может состояться в Швейцарии.

В Кремле отметили, что никаких новых данных о встрече Путина и Байдена пока нет. Саммит по-прежнему находится в процессе организации.

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#путин #байден #швейцария

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