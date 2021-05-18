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9:55   18 Мая 2021
Общество

В МЧС рассказали о сигнале, которым россиян предупредят об опасности

В МЧС рассказали о сигнале, которым россиян предупредят об опасности

Жителей России будут предупреждать об опасности единым сигналом, рассказали в МЧС России. В ведомстве решили отойти от прежних сигналов гражданской обороны.

В МЧС сообщили, что сигналы, которые подавались ранее, больше не актуальны. Там решили отказаться от "Воздушная тревога!", "Химическая тревога!", "Радиационная опасность!" и прочих объявлений. Теперь жителей России будут предупреждать единым сигналом "Внимание всем!".

Это связано с тем, что за последние годы появились новые угрозы природного, технологического и биолого-социального характера. Специалисты решили, что придумывать для каждого случая свой сигнал нецелесообразно, поскольку гражданам будет тяжело их запоминать.

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#мчс #предупреждение #новый сигнал

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