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9:38   18 Мая 2021
Общество

Скончалась известный автор российских детективов

Скончалась известный автор российских детективов

Умерла известный автор детективов Екатерина Вильмонт, сообщили в издательстве "АСТ". Она скончалась 16 мая.

Писательнице было 75 лет. Каких-либо дополнительных подробностей не приводится. О дате прощания с публицистом и месте проведения панихиды сообщат дополнительно.

Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года. Она была автором более 40 романов. На ее счету порядка миллиона изданных экземпляров собственных книг. Помимо детективов, она создавала детские приключенческие книги и любовные романы.

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