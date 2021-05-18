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9:31   18 Мая 2021
Общество

Беглов допустил усиление ограничений в Петербурге из-за роста заболеваемости COVID-19

Беглов допустил усиление ограничений в Петербурге из-за роста заболеваемости COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил возможность усиления ограничительных мер в городе в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По словам главы города, эпидемия COVID-19 продолжается. На минувшей неделе в Северной столице зафиксировали повышение числа активных больных и количества госпитализаций.

Беглов отметил, что в случае сохранения подобной тенденции ограничения в Петербурге могут усилить по требованию Роспотребнадзора.

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#петербург #беглов #коронавирус

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