Хакерская атака на американскую компанию SolarWinds могла быть совершена Великобританией и США, считает глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Хакерская атака на американскую компанию SolarWinds могла быть совершена Великобританией и США, считает глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Британские и американские разведывательные агентства использовали тайное сотрудничество с ключевыми технологическими компаниями и интернет-провайдерами, сказал Нарышкин. Злоумышленники внедряли секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение, добавил он.

"Я не хочу утверждать, что эта хакерская атака осуществлена американскими агентствами или одним из них, но тактика похожа", — отметил глава СВР.

Также Нарышкин опроверг причастность РФ к любым кибератакам, взломам и вмешательствам в выборы, о чем заявляют другие страны.