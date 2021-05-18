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9:30   18 Мая 2021
Политика

Глава СВР Нарышкин назвал причастных к кибератаке на SolarWinds

Глава СВР Нарышкин назвал причастных к кибератаке на SolarWinds

Хакерская атака на американскую компанию SolarWinds могла быть совершена Великобританией и США, считает глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Британские и американские разведывательные агентства использовали тайное сотрудничество с ключевыми технологическими компаниями и интернет-провайдерами, сказал Нарышкин. Злоумышленники внедряли секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение, добавил он.

"Я не хочу утверждать, что эта хакерская атака осуществлена американскими агентствами или одним из них, но тактика похожа", — отметил глава СВР.

Также Нарышкин опроверг причастность РФ к любым кибератакам, взломам и вмешательствам в выборы, о чем заявляют другие страны.

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#нарышкин #свр #кибератака

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