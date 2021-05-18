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9:15   18 Мая 2021
Армия

Алиев: переговоры по определению азербайджано-армянской границы необходимы

Алиев: переговоры по определению азербайджано-армянской границы необходимы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с советником Байдена Салливаном рассказал о стабильности ситуации на границе с Арменией.

Кроме того, Алиев подчеркнул, что Баку согласен с необходимостью переговоров по делимитации.

Ранее сообщалось, что и. о. премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян заявил, что переговоры по армяно-азербайджанской границе нужно вести в трехстороннем формате. Он уточнил, что ситуация в отношениях между двумя странами остается напряженной.

Однако президент Азербайджана заявил о стабильности ситуации на границе с Арменией.

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#сша #азербайджан #армения

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