Гидрометцентр спрогнозировал 31 градус тепла в Москве 18 мая

Переменная облачность и до 31 градуса тепла ожидают жителей столицы РФ 18 мая. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Переменная облачность и до 31 градуса тепла ожидают жителей столицы РФ 18 мая. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбик термометра поднимется до 29-31 градуса выше нуля. В ночь на 19 мая показатели температуры могут упасть до плюс 16 градусов.

Москвичей ожидает юго-восточный ветер с порывами от 6 до 11 м/с, местами до 15 м/с. Атмосферное давление будет равняться примерно 744 мм ртутного столба. По причине жары во вторник в столице объявлен оранжевый уровень опасности.

Жители Подмосковья 18 мая будут ощущать днем до плюс 28-33 градусов по Цельсию. В ночь на среду показатели могут упасть до плюс 13 градусов.