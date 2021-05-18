Путин и Цзиньпин примут участие в запуске совместного ядерного проекта

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства совместного китайско-российского атомного объекта.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства совместного китайско-российского атомного объекта.

Министерство иностранных дел КНР сообщило, что мероприятие пройдет с участием лидеров государств в режиме онлайн. Детали церемонии запуска строительства, которая состоится 19 мая, не уточняются. О каком объекте идет речь, неизвестно.

Весной 2019 года в Пекине представители Росатома и Китайской национальной атомной корпорации заключили контракт на создание седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС. Глава российской корпорации Алексей Лихачев сообщил, что на май запланирован "первый бетон на седьмом блоке Тяньваньской АЭС".