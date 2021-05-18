Строительство нового авианосца ВМФ России расценивается в 500 млрд рублей

Постройка нового авианосца для российского флота может обойтись в 500 миллиардов рублей, заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов РИА Новости.

Постройка нового авианосца для российского флота может обойтись в 500 миллиардов рублей, заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов РИА Новости.

Также он назвал такой ценник лукавым. Однако подобную стоимость можно объяснить тем, что водоизмещению нового отечественного авианосца необходимо быть не менее 70 - 80 тысячам тонн. Так, при разработке подобных крупных кораблей всегда есть вероятность получить повышенную цену в рамках протекания постройки.

"Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец – около 500 миллиардов рублей", — поделился Поспелов в диалоге с РИА Новости.

Он отметил, что все риски будут предусмотрены в процессе планирования. Он допустил погрешность на 10-20%, однако она не может исчисляться "в разах".