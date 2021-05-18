Мэр Владивостока покидает свой пост

Мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил об отставке. По его словам, решение было консолидировано вместе с ним, вице-премьером Юрием Трутневым и главой Приморья Олегом Кожемяко.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил об отставке. По его словам, решение было консолидировано вместе с ним, вице-премьером Юрием Трутневым и главой Приморья Олегом Кожемяко.

Во вторник Трутнев по итогам осмотра Владивостока заявил, что нужно попросить Гуменюка написать заявление об отставке и искать нового человека на пост мэра города. Губернатор Приморского края заявил, что ни жители, ни региональные власти не удовлетворены работой Гуменюка, поскольку нет качественных изменений.

"Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока", — написал Гуменюк на своей странице в Instagram.

Он отметил, что проработал в этой должности более двух лет и вместе с командой сделал немало, в особенности в области строительства и благоустройства.