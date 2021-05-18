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8:39   18 Мая 2021
Общество

Мороженное российского бренда покорило сердца китайцев благодаря Путину

Мороженное российского бренда покорило сердца китайцев благодаря Путину

Мороженое, изготовленное по российским технологиям, стало популярным в КНР из-за президента страны Владимира Путина.

Популярность мороженного среди китайцев выросла из-за подарков, которые российский лидер делал председателю КНР Си Цзиньпину в 2016 и 2019 годах, пишет РИА Новости. Владимир Путин угощал своего китайского коллегу лакомством "Коровка из Кореновки", рассказал гендиректор "Кореновского молочно-консервного комбината" Игорь Московцев.

Си Цзиньпину настолько понравилось мороженое, что из КНР специально приезжала делегация в Краснодарский край. Она была послана, чтобы ознакомиться с производством. Теперь в Китае нередко можно увидеть этикетки российского десерта с надписью "любимое мороженое Путина".

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#россия #китай #мороженное

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