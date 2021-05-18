Вертолет Ми-28НМ вооружили ракетами нового поколения

Ударный вертолет Ми-28НМ получил управляемое и неуправляемое ракетное оружие нового поколения, рассказал главный конструктор программы "Боевые вертолеты" Виталий Щербина.

Ударный вертолет Ми-28НМ получил управляемое и неуправляемое ракетное оружие нового поколения, рассказал главный конструктор программы "Боевые вертолеты" Виталий Щербина.

Многоцелевые управляемые ракеты нового поколения могут поражать цели, не входя в зону эффективного применения ПВО противника. Кроме того, в состав КАВ Ми-28НМ включили неуправляемыые ракеты и бомбовое вооружение различного калибра, передает ТАСС.

Эффективность вертолета также будет повышена из-за встроенной винтокрылой машины. Воздушные судна станут элементом разведывательно-ударного контура. Они получат возможность в автоматизированном режиме получать актуальную информацию о противнике.