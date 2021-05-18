8:27 18 Мая 2021Армия
Вертолет Ми-28НМ вооружили ракетами нового поколения
Ударный вертолет Ми-28НМ получил управляемое и неуправляемое ракетное оружие нового поколения, рассказал главный конструктор программы "Боевые вертолеты" Виталий Щербина.
Ударный вертолет Ми-28НМ получил управляемое и неуправляемое ракетное оружие нового поколения, рассказал главный конструктор программы "Боевые вертолеты" Виталий Щербина.
Многоцелевые управляемые ракеты нового поколения могут поражать цели, не входя в зону эффективного применения ПВО противника. Кроме того, в состав КАВ Ми-28НМ включили неуправляемыые ракеты и бомбовое вооружение различного калибра, передает ТАСС.
Эффективность вертолета также будет повышена из-за встроенной винтокрылой машины. Воздушные судна станут элементом разведывательно-ударного контура. Они получат возможность в автоматизированном режиме получать актуальную информацию о противнике.