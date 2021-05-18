Член Верховной Рады Ренат Кузьмин подверг критике политику Киева по уголовному преследованию политика Виктора Медведчука и заявил, что все это – план по развязке войны в Европе.

Член Верховной Рады Ренат Кузьмин подверг критике политику Киева по уголовному преследованию политика Виктора Медведчука и заявил, что все это – план по развязке войны в Европе.

Парламентарий отметил, что осужденный политик преследует цели и борется за процветание мира на Украине, однако у официального Киева имеются совсем другие задачи. По его словам, ходьба страны на поводу у "западных кураторов или заокеанских хозяев" ведет весь народ к войне.

"И не просто к войне между Украиной и Россией: украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу", — заявил Ренат Кузьмин.

Депутат отметил, что постоянные "выклянчивания в Европе" военной поддержки также являются частью втягивания всей страны в большой конфликт. По словам Кузьмина, "западные кураторы" установили специальную роль для Украины в этой крупной геополитической провокации.