Вице-президент NED проговорилась о масштабах "работы" фонда в России

Национальный фонд в поддержку демократии (NED) действует не только в главных российских городах, но и внедрился в регионы.

Национальный фонд в поддержку демократии (NED) действует не только в главных российских городах, но и внедрился в регионы.

Пранкеры из России Вован и Лексус провели телефонный разговор с представителями руководства фонда. При этом они представились экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и ее помощником. Главными темами разговора были протесты в республике, состоявшиеся летом прошлого года и программы организации в России, передает "ПолитЭксперт".

"У нас есть обширные программы по России. Мы пустили корни даже в провинциях, областях, за пределами Москвы", — рассказала вице-президент фонда Барбара Хейг.

Она подчеркнула, что российское направление является ключевым в политике NED. По ее словам, работа на территории России имеет стратегическую важность.