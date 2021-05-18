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8:15   18 Мая 2021
Политика

Вице-президент NED проговорилась о масштабах "работы" фонда в России

Вице-президент NED проговорилась о масштабах "работы" фонда в России

Национальный фонд в поддержку демократии (NED) действует не только в главных российских городах, но и внедрился в регионы.

Пранкеры из России Вован и Лексус провели телефонный разговор с представителями руководства фонда. При этом они представились экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и ее помощником. Главными темами разговора были протесты в республике, состоявшиеся летом прошлого года и программы организации в России, передает "ПолитЭксперт".

"У нас есть обширные программы по России. Мы пустили корни даже в провинциях, областях, за пределами Москвы", — рассказала вице-президент фонда Барбара Хейг.

Она подчеркнула, что российское направление является ключевым в политике NED. По ее словам, работа на территории России имеет стратегическую важность.

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