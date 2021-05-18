Резкое похолодание настигнет Западную Сибирь с 19 мая

Жителям Западной Сибири стоит подготовиться к предстоящим заморозкам, которые наступят уже на этой неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жителям Западной Сибири стоит подготовиться к предстоящим заморозкам, которые наступят уже на этой неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Днем температура воздуха понизится от восьми до 16 градусов. Такие показатели будут наблюдаться в Омской, Новосибирской и Томской областях, а также в Красноярске, сообщает ТАСС.

"Резко и очень сильно понизится температура на юге Западной Сибири: в Новосибирской, Томской, Омской областях, Красноярске. Она будет ниже (нормы) на четыре–шесть градусов", — объяснил специалист.

При этом в регионах Приволжья и Урала наступило 35-градусное тепло. По прогнозам синоптиков, жара должна продержаться до конца текущей недели.