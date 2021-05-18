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7:32   18 Мая 2021
Происшествия

Мужчина погиб в результате нападения раненого медведя в Хабаровском крае

Мужчина погиб в результате нападения раненого медведя в Хабаровском крае

Раненый медведь напал на местного жителя, в результате чего мужчина умер. Об этом сообщили на странице Министерства природных ресурсов в Хабаровском крае.

По предварительным данным, медведя сейчас разыскивают охотники и инспекторы "Службы по охране животного мира и ООПТ". Пока место нахождения зверя неизвестно.

Инцидент произошел в районе пасеки в 5 км к югу от села Кукелево в Вяземском муниципальном районе. Известно, что мужчина погиб на месте. По факту гибели человека от лап медведя правоохранительные органы ведут следственно-оперативные мероприятия.

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#нападение #человек #медведь

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