Премьер-министр РФ Мишустин посетит Курчатовский институт

Главной целью визита Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в Курчатовский институт станет участие в церемонии пуска токамака Т-15МД.

Главной целью визита Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в Курчатовский институт станет участие в церемонии пуска токамака Т-15МД.

Также у премьера запланирована встреча с научным составом института. Помимо Мишустина, в мероприятии примут участие вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, а также министр науки и высшего образования страны Валерий Фальков.

Михаил Мишустин уделяет особое внимание научной тематике. Премьер-министр России часто посещает разные научные центры. Глава правительства в 2020 году посетил Объединенный институт ядерных исследований. В апреле он познакомился с учеными Нефтяного института в Грозном.