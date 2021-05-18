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5:51   18 Мая 2021
Происшествия

Погибший пилот вертолета Robinson был мастером спорта СССР

Погибший пилот вертолета Robinson был мастером спорта СССР

Жертвой крушения судна Robinson под Архангельском стал чемпион мира по вертолетному спорту Вадим Сазонов. Трагедия произошла в районе острова Мудьюг в Белом море.

Сазонов профессионально занимался вертолетным спортом с 1984 года, а также являлся представителем сборной команды России с 2010 года. При этом специалист обладал титулом мастера спорта СССР, сообщает Федеральное агентство новостей. Пилот погиб в результате крушения вертолета, на борту которого находились еще трое человек.

Предположительно, причиной трагедии могли стать отказ технического оборудования или перегруз. Пилот погиб на месте, двое пострадавших будут доставлены в больницу на катерах, еще один человек объявлен пропавшим без вести.

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#крушение #архангельск #robinson #сазонов

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