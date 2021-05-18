Погибший пилот вертолета Robinson был мастером спорта СССР

Жертвой крушения судна Robinson под Архангельском стал чемпион мира по вертолетному спорту Вадим Сазонов. Трагедия произошла в районе острова Мудьюг в Белом море.

Жертвой крушения судна Robinson под Архангельском стал чемпион мира по вертолетному спорту Вадим Сазонов. Трагедия произошла в районе острова Мудьюг в Белом море.

Сазонов профессионально занимался вертолетным спортом с 1984 года, а также являлся представителем сборной команды России с 2010 года. При этом специалист обладал титулом мастера спорта СССР, сообщает Федеральное агентство новостей. Пилот погиб в результате крушения вертолета, на борту которого находились еще трое человек.

Предположительно, причиной трагедии могли стать отказ технического оборудования или перегруз. Пилот погиб на месте, двое пострадавших будут доставлены в больницу на катерах, еще один человек объявлен пропавшим без вести.