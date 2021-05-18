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4:34   18 Мая 2021
Происшествия

Два человека пострадали из-за перевернувшегося автобуса в Хабаровском крае

Два человека пострадали из-за перевернувшегося автобуса в Хабаровском крае

Пассажиры перевернувшегося автобуса в Хабаровском крае получили травмы и обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Транспортное средство двигалось по дороге Комсомольск-на-Амуре — Березовый — Амгунь — Могды — Чегдомын. Всего в автобусе находились 20 рабочих-вахтовиков.

По предварительным данным автоинспекции, водителя отвлек звонок мобильного телефона. В результате чего он потерял управление, съехал в кювет и автобус перевернулся.

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#авария #автобус #дорога

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