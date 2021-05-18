4:34 18 Мая 2021Происшествия
Два человека пострадали из-за перевернувшегося автобуса в Хабаровском крае
Пассажиры перевернувшегося автобуса в Хабаровском крае получили травмы и обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.
Пассажиры перевернувшегося автобуса в Хабаровском крае получили травмы и обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.
Транспортное средство двигалось по дороге Комсомольск-на-Амуре — Березовый — Амгунь — Могды — Чегдомын. Всего в автобусе находились 20 рабочих-вахтовиков.
По предварительным данным автоинспекции, водителя отвлек звонок мобильного телефона. В результате чего он потерял управление, съехал в кювет и автобус перевернулся.