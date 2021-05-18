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3:59   18 Мая 2021
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии на трассе в Красноярском крае

Пять человек стали жертвами аварии на трассе в Красноярском крае

Автомобиль Honda выехал на встречную полосу во время движения по трассе в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщили в местном ГУ МВД.

Легковая машина врезалась в двигавшийся навстречу фургон. Автокатастрофа унесла жизни пятерых человек, передает ТАСС.

"В результате ДТП погибли пятеро мужчин — водитель и пассажиры автомобиля Honda", — говорится в сообщении ГУ МВД.

Honda Civic Ferio ехал со стороны Ачинска в направлении города Боготола. Фургон перевозил коробки с продуктами питания, груз от удара разлетелся по дороге.

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