Пять человек стали жертвами аварии на трассе в Красноярском крае

Автомобиль Honda выехал на встречную полосу во время движения по трассе в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщили в местном ГУ МВД.

Автомобиль Honda выехал на встречную полосу во время движения по трассе в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщили в местном ГУ МВД.

Легковая машина врезалась в двигавшийся навстречу фургон. Автокатастрофа унесла жизни пятерых человек, передает ТАСС.

"В результате ДТП погибли пятеро мужчин — водитель и пассажиры автомобиля Honda", — говорится в сообщении ГУ МВД.

Honda Civic Ferio ехал со стороны Ачинска в направлении города Боготола. Фургон перевозил коробки с продуктами питания, груз от удара разлетелся по дороге.