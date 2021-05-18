ДТП на дороге в Твери стало причиной массовой драки

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером на одной из улиц Твери. Легковая машина столкнулась с такси, пишут местные СМИ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером на одной из улиц Твери. Легковая машина столкнулась с такси, пишут местные СМИ.

Авария стала поводом для рукоприкладства конфликтующих сторон. Мужчины начали общаться на повышенных тонах, после чего проходящая мимо женщина попыталась примирить обе стороны. Однако это не помогло.

Водитель легковушки принялся пинать машину такси. Шофер второго автомобиля достал из багажника палку и пошел бить чужое транспортное средство. Водитель легковушки не испугался такого поворота событий и побежал за таксистом прямо по проезжей части. Чем завершился конфликт, пока остается неизвестным.