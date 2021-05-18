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3:30   18 Мая 2021
Общество

Вильфанд предрек сохранение жары в Поволжье и на Урале до конца недели

Вильфанд предрек сохранение жары в Поволжье и на Урале до конца недели

Жаркая погода продержится в регионах Урала и Поволжья до конца нынешней недели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На Урале и в Приволжском федеральном округе температура воздуха будет достигать +35 градусов. Эти показатели на 10-12 градусов выше нормы, передает ТАСС слова метеоролога.

На большей части Поволжья температурные показатели будут подниматься до 25–30 градусов выше нуля. Такая жара будет нетипичной для Пермского края, Оренбурга, Кировской области, Башкирии. Местами столбик термометра покажет до +37 градусов. Осадков в этих районах не ожидается.

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#жара #погода #вильфанд

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