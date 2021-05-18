Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:39   18 Мая 2021
Армия

Северный флот отрабатывает применение авиации в Арктике

Северный флот отрабатывает применение авиации в Арктике

Возможности применения истребительной авиации с арктических аэродромов отрабатывает Северный флот РФ. Об этом сообщил начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин.

Развертывание и применение истребителей МиГ-31 в арктических условиях произошло в рамках несения боевого дежурства. Местом проверки стал аэродром Рогачево на архипелаге Новая Земля, пишет ТАСС.

Также Чуркин отметил, что на территории архипелага Земля Франца-Иосифа двумя месяцами ранее прошла арктическая экспедиция флота "Умка-2021". В ходе которой военнослужащие успешно выполнили все учебно-боевые задачи, поставленные командованием.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #арктика #северный флот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров