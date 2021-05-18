Как в Банги встречали фильм "Турист". Репортаж

Многие жители столицы ЦАР, города Банги, смогли увидеть первую художественную картину, озвученную на государственном языке страны — санго.

Многие жители столицы ЦАР, города Банги, смогли увидеть первую художественную картину, озвученную на государственном языке страны — санго.

Фильм "Турист" российско-центральноафриканского производства полностью сняли на территории ЦАР, пишет Федеральное агентство новостей.

Картину жителям Банги показали на главном стадионе республики. Постеры, которые предвещали премьеру, очень понравились местным жителям. Перед самим началом фильма перед зрителями с речью выступили глава Союза офицеров за международную безопасность Александр Иванов, православный батюшка Александр и многие другие.

Продюсер картины Генрих Кен официально передал права на фильм представителям правительства ЦАР. Батюшка Александр выразил уважение защитникам страны, при этом отметив, что оберегать родину, стариков, женщин и детей — святой долг каждого представителя мужского пола.

"В нашей стране, России, мирно живут православные, мусульмане, баптисты, католики, иудеи и буддисты. Множество конфессий сосуществуют и дружат друг с другом. В этом смысле ЦАР очень похожа на нас. Хочу пожелать полной победы добра над злом", — заявил отец Александр.

В течение всего показа картины зрители реагировали в минуты опасных моментов на экране, выражали сопереживание героям и искренне радовались победам солдат над боевиками. События, которые еще совсем недавно происходили в ЦАР, позволили африканцам полностью погрузиться в просмотр. Не так давно боевики совершали обстрелы на территориях Банги. Как и показано в киноленте, остановить захватчиков смогла местная армия, которую обучали российские инструкторы.