2:11 18 Мая 2021Происшествия
Двое рабочих погибли при взрыве баллона с газом в Хабаровском крае
Газовый баллон взорвался в будке автомобиля ГАЗ-66 в Хабаровском крае. В результате происшествия пострадали четыре человека, двое из которых скончались.
Газовый баллон взорвался в будке автомобиля ГАЗ-66 в Хабаровском крае. В результате происшествия пострадали четыре человека, двое из которых скончались.
Трагедия произошла в 17:00 понедельника недалеко от поселка Софийск Верхнебуреинского района. В момент взрыва в салоне машины находились работники золотодобывающей артели "Ниман", уточнили в региональной прокуратуре.
На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.