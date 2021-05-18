Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:11   18 Мая 2021
Происшествия

Двое рабочих погибли при взрыве баллона с газом в Хабаровском крае

Двое рабочих погибли при взрыве баллона с газом в Хабаровском крае

Газовый баллон взорвался в будке автомобиля ГАЗ-66 в Хабаровском крае. В результате происшествия пострадали четыре человека, двое из которых скончались.

Трагедия произошла в 17:00 понедельника недалеко от поселка Софийск Верхнебуреинского района. В момент взрыва в салоне машины находились работники золотодобывающей артели "Ниман", уточнили в региональной прокуратуре.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#взрыв #хабаровский край #газовый баллон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров