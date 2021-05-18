Двое рабочих погибли при взрыве баллона с газом в Хабаровском крае

Газовый баллон взорвался в будке автомобиля ГАЗ-66 в Хабаровском крае. В результате происшествия пострадали четыре человека, двое из которых скончались.

Газовый баллон взорвался в будке автомобиля ГАЗ-66 в Хабаровском крае. В результате происшествия пострадали четыре человека, двое из которых скончались.

Трагедия произошла в 17:00 понедельника недалеко от поселка Софийск Верхнебуреинского района. В момент взрыва в салоне машины находились работники золотодобывающей артели "Ниман", уточнили в региональной прокуратуре.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.