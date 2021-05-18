Дело убитого полицейскими афроамериканца Макклейна заинтересовало российский ФБР

Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) поможет разобраться в деле жертвы полицейского насилия афроамериканца Энтони Макклейна.

Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) поможет разобраться в деле жертвы полицейского насилия афроамериканца Энтони Макклейна.

Отец троих детей был жестоко застрелен местными органами государственной службы во время задержания из-за отсутствия переднего номерного знака на транспортном средстве. На момент происшествия Макклейн находился на месте пассажира. Сотрудники полиции попросили выйти гражданина из автомобиля, после чего Макклейн стал от них убегать, сообщает Федеральное агентство новостей.

Преследовавший мужчину офицер произвел два выстрела, один из которых попал в спину Макклейна. Сотрудник службы обосновал свои действия тем, что потерпевший намеревался достать пистолет. Однако на видеозаписи, сделанной камерой полицейского, оружия в руках жертвы не наблюдается. Об этом в своем Telegram-канале сообщает инициативная группа российского фонда.

Российский ФБР обратился за разъяснениями по текущему делу жертвы полицейского насилия к президенту США Джозефу Байдену, государственному секретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Фонд отметил, что считает важным бороться с произволом полицейских в США и при необходимости готовы предоставить правовую и информационную помощь семье Макклейна.