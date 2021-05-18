Синоптик Колесов оценил шансы открытия купального сезона в Петербурге в мае

Погода в мае радует петербуржцев теплом и солнцем. Смогут ли горожане открыть купальный сезон в этом месяце, рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Погода в мае радует петербуржцев теплом и солнцем. Смогут ли горожане открыть купальный сезон в этом месяце, рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Погода хоть и остается теплой, но вода будет холодной. Сейчас температура достигает +13 градусов, но на мелководье теплее. Это же касается пляжей вдоль Финского залива, выяснили "Невские Новости".

Допустимой температурой для купания считается +18 градусов. Но не каждый рискнет заходить в воду, отметил синоптик Колесов. Из-за облаков прямого нагрева воды нет, поэтому открыть полноценный купальный сезон до конца месяца не получится.