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1:11   18 Мая 2021
Общество

Синоптик Колесов оценил шансы открытия купального сезона в Петербурге в мае

Синоптик Колесов оценил шансы открытия купального сезона в Петербурге в мае

Погода в мае радует петербуржцев теплом и солнцем. Смогут ли горожане открыть купальный сезон в этом месяце, рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Погода хоть и остается теплой, но вода будет холодной. Сейчас температура достигает +13 градусов, но на мелководье теплее. Это же касается пляжей вдоль Финского залива, выяснили "Невские Новости".

Допустимой температурой для купания считается +18 градусов. Но не каждый рискнет заходить в воду, отметил синоптик Колесов. Из-за облаков прямого нагрева воды нет, поэтому открыть полноценный купальный сезон до конца месяца не получится.

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#погода #колесов #купальный сезон

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