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0:02   18 Мая 2021
Общество

Выжившие после нападений на российские школы вспомнили роковые дни

Выжившие после нападений на российские школы вспомнили роковые дни

Трагедия в школе № 175 в Казани была не первым случаем нападения на образовательные учреждения. Бывшие ученики рассказали, как живут после случившегося.

Семиклассница Саша больше всего пострадала во время нападения на школу в Улан-Удэ в 2018 году. Нападавший нанес ей удары по голове топором, девушка получила травмы лица и головы, долгое время пробыла в коме и больнице. Мама школьницы рассказала, что ее дочь не помнит деталей трагедии. Ее до сих пор мучают головные боли, она находится на домашнем обучении и нуждается в реабилитации, средств на которую у семьи нет, передает 360tv.ru.

Очевидцы происшествия в московской школе № 263 рассказали, что нападавший десятиклассник не был похож на человека, который способен пойти на убийства людей. Преступник был круглым отличником.

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#жертвы #нападение #школа

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