Разведывательная активность стран НАТО у берегов Крыма указывает на стремление Запада удостоверится в отведении и сворачивании российских войск, после апрельских масштабных учений, а также на его желание проникнуть в секреты обороны полуострова.

Разведывательная активность, которую страны НАТО развили у берегов Крыма, указывает на стремление Запада удостоверится в отведении и сворачивании российских войск, после апрельских масштабных учений, а также на его желание проникнуть в секреты обороны полуострова.

Об этом в беседе с «ПолитНавигатором» рассказал военный эксперт, капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев, комментируя очередной полет американского стратегического беспилотника Norton Grumman над Черным морем вблизи крымских берегов, о котором свидетельствует интернет-сервис Plane Radar, отслеживающий активность воздушных судов и летательных аппаратов.

В частности, на сайте Plane Radar сообщается, что разведывательный беспилотник США с позывным Forte10 взлетел в понедельник, 17 мая, с итальянской авиабазы Сигонелла и сначала взял курс на Грузию, а затем совершил облет Крымского полуострова.

Помимо этого, Национальный центр управления обороной РФ сообщает, что в воскресенье, 16 мая, в Черное море зашел патрульный корабли ВМФ Великобритании «Трент», за которым тут же было установлено слежение силами Черноморского флота.

«Можно предположить, что американцы хотят удостовериться в том, что наши силы после масштабных учений, проведенных в апреле, свернуты и отведены. Второе – сейчас находится английский корабль в Черное море зашел накануне. Мы отслеживаем его действия, поэтому они, может быть и по этой теме работают», — заявил по этому поводу Сергей Горбачев.

При этом, комментируя реакцию России, военный эксперт отметил, что, конечно, на активность Запада у границ РФ необходимо обращать пристальное внимание и контролировать ее. Во-первых, нужно отслеживать маршруты полетов разведывательных беспилотников, во-вторых, мониторя эти маршруты, необходимо понять, какая задача поставлена перед разведчиками и попытаться помешать ее выполнению.

«Эта задача – разведка. Обычно, когда появляется или корабль в Черном море у наших берегов, или летательные аппараты, всегда активность минимизируется, работа наших станций и так далее. Поэтому в данном случае каждое появление у наших границ не остается бесследным с точки зрения нашего реагирования», — объяснил эксперт.

Тот факт, что западные корабли и летательные аппараты стали совершать свои разведывательные рейды у российских границ не просто часто, а регулярно, говорит о плановой и системной работе НАТО и Пентагона. Эта работа проводится для того, чтобы ознакомиться с российской обороной, вскрыть ее, и взять под контроль деятельность ВС России, поняв их возможности и намерения, чтобы отреагировать на эту информацию соответствующим образом, заключил военный эксперт.