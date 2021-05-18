Рар: при Лашете отношения Германии с Россией будут лучше, чем при Меркель

Если новым федеральным канцлером Германии станет кандидат правящей коалиции ХДС/ХСС Армин Лашет, он будет вести прагматичную политику по отношению к Москве и попытается как минимум по энергетическим вопросам достигнуть соглашения с ней.

Если новым федеральным канцлером Германии станет кандидат правящей коалиции ХДС/ХСС Армин Лашет, он будет вести прагматичную политику по отношению к Москве и попытается как минимум по энергетическим вопросам достигнуть соглашения с ней.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал немецкий политолог Александр Рар комментируя недавнее заявление на пост канцлера ФРГ от партии «Зеленых» Анналены Бербок, которая считает, что Германия не должна вводить в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2», так как он, по ее словам, «противоречит санкциям Евросоюза».

Как отметил Александр Рар, кандидат правящей коалиции, в отличии от кандидата «Зеленых», в случае победы на выборах не станет зацикливаться на идеологии «прав человека», а займется выстраиванием реальной политики.

«При нем отношения (Берлина и Москвы) будут даже лучше, чем при Меркель. В этом я уверен. Но вот партия «Зеленых», в отличие от господина Лашета, будет создавать большие проблемы. Эта партия, если придет к власти, может испортить отношения между Россией и Германией. К сожалению, к этому нужно быть готовым», — предупредил немецкий политолог.

Также Александр Рар добавил, что российский газопровод «Северный поток – 2», который свяжет Германию и Россию напрямую по дну Балтийского моря, должен быть завершен к сентябрю 2021 года, а новое правительство Германии будет формироваться только в ноябре текущего года. Таким образом, по словам эксперта, даже, если на осенних выборах победит партия «Зеленые», никакой угрозы для «Северного потока – 2» нет.